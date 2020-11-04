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Нарушение Конституции: в Европарламенте против идеи Зеленского о роспуске КСУ

Новина українською → Киев, Среда 04 ноября 2020 11:27
Нарушение Конституции: в Европарламенте против идеи Зеленского о роспуске КСУ Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ). В Европарламенте это назвали нарушением Конституции.

Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.

Галер заявил, что нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд.

"Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады", - отметил он.

Фон Крамон, в свою очередь, опровергла заявление главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамия о поддержке евродепутатов инициативы Зеленского.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила фон Крамон.

Впрочем, евродепутаты выступают за обновление состава КСУ, но законно.

Напомним, к отставке судей КСУ призвал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также пригрозил судьям ответственностью за решение, посягающие на фундаментальные основы конституционного строя.

Сам Зеленский призвал судей КСУ добровольно подать в отставку. Этот сценарий будет самым либеральным, по мнению президента.

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