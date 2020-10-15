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Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 10:07
Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием. В нем он определит стратегические направления развития Украины.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемичной ситуацией его перенесли. Парламент будет работать в обычном режиме.

Отметим, ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности.

Напомним, в Кабинете министров подготовили новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также в Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

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Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября
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