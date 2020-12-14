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Раде рекомендуют продлить особый статус ОРДЛО еще на год

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение принял комитет по организации государственной власти.

Об этом написал замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии "Голос" Лозинского, который единственный проголосовал против", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Андрей Костин заявил, что Раде необходимо продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Так, в материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.

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