Раде рекомендуют продлить особый статус ОРДЛО еще на год

Верховной раде рекомендуют продлить особый статус Донбасса еще на год. Такое решение принял комитет по организации государственной власти.

Об этом написал замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии "Голос" Лозинского, который единственный проголосовал против", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Андрей Костин заявил, что Раде необходимо продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Так, в материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.