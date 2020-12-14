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Раді рекомендують продовжити особливий статус ОРДЛО ще на рік

Новость на русском → Україна, Понеділок 14 грудня 2020 16:10
Раді рекомендують продовжити особливий статус ОРДЛО ще на рік Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують продовжити особливий статус Донбасу ще на рік. Таке рішення прийняв комітет з організації державної влади.

Про це написав заступник голови комітету Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Було схвалено законопроект про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області. Весь комітет у повному складі проголосував за, за винятком представника партії "Голос" Лозинського, який єдиний проголосував проти", - повідомив парламентарій.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням. Він упевнений, що в сесійній залі достатньо голосів для його прийняття.

Як писало РБК-Україна, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Андрій Костін заявив, що Раді необхідно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Так, у матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО" говориться, що зміни в закон про особливий статус ОРДЛО поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі у ТКГ по Донбасу.

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