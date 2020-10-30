Ермак заявил послам G7 о внешнем вмешательстве в КСУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда по декларированию были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае, украинские власти найдут выход из этой ситуации.

Об этом он заявил на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7), передает пресс-служба Офиса.

Сообщается, что встреча была посвящена решениям КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, отменил право на проверки электронных деклараций и фактически заблокировал работу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ермак сообщил послам, что власти обеспечили работу реестров НАПК и гарантируют работу всех антикоррупционных органов. Он также добавил, что вчера в Верховную раду направили законопроект об увольнении судей Конституционного суда.

"По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вчера СНБО Украины провел срочное заседание в связи со скандальными решениями Конституционного суда, а президент Владимир Зеленский заверил, что антикоррупционная система продолжить работать.

А сегодня стало известно, что КСУ может признать неконституционным Высший антикоррупционный суд.