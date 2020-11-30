ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского анонсировали совещание по локдауну

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 13:56
У Зеленского анонсировали совещание по локдауну Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совещание по локдауну состоится сегодня

Представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда. О результатах будет сообщено как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать", - отметил Зеленский.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введения локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится к возможному ужесточению карантина.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с коронавирусом. Деятельность президента Владимира Зеленского в этом направлении одобряют 35%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Локдаун
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса