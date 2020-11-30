В Раде не исключают введение локдауна в Украине

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится в возможному усилению карантина.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Я думаю, что в первую очередь мы должны услышать о локдауне от Кабмина, потому что если будут вводить, то они это будут делать... Я надеюсь, что будут приняты соразмерные решения, но сегодня пока рано говорить. Вариант локдауна нельзя отменять, такая вероятность остается", - сказал глава Рады.

Разумков подчеркнул, что надо быть готовыми к его введению.

"На это будет влиять много факторов: количество тестирований, количество заболевших, эффективность так называемого локдауна выходного дня. То есть, много факторов. Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун - это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится", - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.

Нардеп оценил вероятность ужесточения карантина в 90%, но отметил, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет министров вводил весной.

Как писало РБК-Украина, 26 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со этой недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

Кроме того, в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине перед новогодними праздниками, но все зависит от эпидемической ситуации.