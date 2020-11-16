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Рада только завтра соберется на заседание

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине болеют COVID-19 27 народных депутатов. Однако, завтра будет сессионный день в парламенте.

Об этом заявила на согласительном совете ВРУ вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее данным, еще 24 представителя аппарата Рады заражены коронавирусом.

"Завтра сессионный день, а среда, четверг, пятниця - работа в комитетах", - отметила она.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Рада может назначить нового судью КСУ на этой неделе.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Отметим, в Раде создали группу для разработки законов о поддержке бизнеса на время карантина. Нардепы в ходе ее заседания отметили необходимость разработать два документа, а именно, законопроект для поддержки различных отраслей экономики на время карантина выходного дня и соответствующие рекомендации Кабинета министров для необходимых изменений.

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