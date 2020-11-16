В Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня

В Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - подчеркнула она.

Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко, Ирина Геращенко.

Напомним, в Раде создали группу для разработки законов о поддержке бизнеса на время карантина. Нардепы в ходе ее заседания подчеркнули необходимость разработать два документа, а именно, законопроект для поддержки различных отраслей экономики на время карантина выходного дня и соответствующие рекомендации Кабинету министров для необходимых изменений.

Как писало РБК-Украина, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах. В нескольких городах прошли протесты, правоохранители блокировали рынки в городах, не ввели карантин.