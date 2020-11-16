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Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы Рады

Новина українською → Украина, Понедельник 16 ноября 2020 11:16
Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы Рады Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы парламента на время его болезни. И.о. главы ВР будет вице-спикер Елена Кондратюк.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Рады.

"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной рады, ни даже голосовать. На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк", - отметил спикер.

Разумков подчеркнул, что Кондратюк является профессиональным, грамотным и опытным человеком.

"Согласно распоряжению Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей председателя Верховной рады", - отметила и.о. главы парламента.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что следующая пленарная неделя ВР может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, спикер Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

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