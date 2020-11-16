Рада завтра рассмотрит отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная рада во вторник, 17 ноября, может отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Нардепы рассмотрят соответствующий законопроект №4313 в повторном первом чтении.

Об этом заявила и.о. главы ВР Елена Кондратюк в ходе брифинга.

"Мы рассмотрим обязательно законопроект №4313, который как раз касается отсрочки кассовых аппаратов", - сказала она.

Этот документ предлагает отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.

Напомним, в начале ноября ВР не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП.

Так, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФЛП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.