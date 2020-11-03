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Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 11:57
Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.

Напомним, в Киеве устроили протесты возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.

Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Как писало РБК-Украина, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФОП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

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Новости Украины Политика предприниматели Верховная Рада кассовые аппараты Дмитрий Разумков
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