Рада возобновила конкурсы для госслужащих
Верховная рада возобновила конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Закон также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.
Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.
Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.
При этом отборы, решения по результатам которых приняты или не обнародованы, отменяются.
Напомним, этим законом Рада также аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля парламент одобрил этот закон в первом чтении.