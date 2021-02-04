Рада планирует восстановить конкурсы для госслужащих
Верховная рада планирует возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 334 нардепа.
В законе прописано, что конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:
- на должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа;
- на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.
А контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого документа, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:
- для должностей категории "А" - пяти месяцев со дня вступления в силу документа;
- для должностей категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона.
В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих после прекращения действия контракта о прохождении ими службы на время карантина. Но при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.
Напомним, в конце апреля Кабмин изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина, а именно отменил конкурсы.
Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент принял за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ содержал норму об отмене таких конкурсов.