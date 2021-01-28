Рада сегодня рассмотрит назначение Витренко

Народные депутаты сегодня рассмотрят назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики Украины. Но сначала решение примет профильный комитет.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, комитет вопросам энергетической политики рассмотрит его назначение сегодня днем.

"Да, сегодня планируется (рассмотрение кандидатуры, - ред.). Где-то в 12:00 представление должен рассмотреть профильный комитет по вопросам энергетической политики. После этого, очевидно, будет выноситься кандидатура в зал", - сообщила она.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что фракция "Слуги народа" в Верховной раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Напомним, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал, что будет делать в случае провала голосования парламента за его назначение министром.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков, скорее всего, не поддержит назначение Витренко министром.