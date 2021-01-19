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Разумков, скорее всего, не поддержит назначение Витренко

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 10:25
Разумков, скорее всего, не поддержит назначение Витренко Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Первое голосование в Раде о назначении Юрия Витренко министром энергетики Украины провалили. Во время второго голосования спикер парламента Дмитрий Разумков, скорее всего, тоже не поддержит его назначение.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина говорится в материале "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне".

В "Слуге народа" допускают, что Разумков и близкие к нему депутаты могут не поддержать Витренко и во время повторного голосования.

"Я не поддерживал назначение Витренко в первый раз. Скорее всего, не поддержу и сейчас. Первый вопрос - это ситуация с тарифами, второе - это вопрос с выплатой Витренко 170 миллионов (премии, - ред.)", - заявил Дмитрий Разумков в комментарии РБК-Украина.

Напомним, "Слуга народа" будет на этой или в ближайшие недели обсуждать назначение Юрия Витренко.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что на сегодня не стоит говорить о возможной смене правительства. Как и о кадровых перестановках.

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