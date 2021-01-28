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Рада сьогодні розгляне призначення Вітренка

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 09:59
Рада сьогодні розгляне призначення Вітренка Фото: Юрій Вітренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати сьогодні розглянуть призначення Юрія Вітренка головою Міністерства енергетики України. Але спочатку рішення прийме профільний комітет.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, комітет питань енергетичної політики розгляне його призначення сьогодні вдень.

"Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, - ред.). Десь о 12:00 подання має розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситись кандидатура в зал", - повідомила вона.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що фракція "Слуги народу" у Верховній раді вже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Ймовірність його призначення цього тижня оцінюється в 70%.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що робитиме у разі провалу голосування парламенту за його призначення міністром.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков, скоріш за все, не підтримає призначення Вітренка міністром.

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Новини України Політика Юрій Вітренко
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