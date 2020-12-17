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Рада сегодня рассмотрит назначение трех министров

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы. В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра, - ред.).

В повестке дня также есть второе чтение законопроекта об изменениях в "коронавирусный" закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в правительстве могут появиться новые министры. В частности, в Верховной раде планируют назначить министров образования и энергетики. В "Слуге народа" также рассказали, кого могут назначить в Кабмин.

Кроме того, на вчерашнем заседании правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что представит кандидатов на должности министра образования и министра энергетики.

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Новости Украины министрназначениеВерховная Рада