Рада сегодня планирует рассмотреть отставку одного из министров, - Разумков

Парламент в среду планирует рассмотреть отставку одного из министров. Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Сниданок с 1+1".

По его словам, в парламент поступили заявления этих министров об отставке. Парламент планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях в среду и четверг.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другое - возможно, завтра", - сообщил он.

Как писало РБК-Украина, парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также нового министра по делам ветеранов. Кроме того, в монобольшинстве рассказали, кто может возглавить эти министерства.

В материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" сообщалось, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марине Лазебной.