Рада провалила назначение Витренко первым вице-премьером

Верховная рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. Народные депутаты не одобрили соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За постановление проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Отметим, профильный комитет рекомендовал ВР определиться с голосованием в сессионном зале.

В ноябре 2018 года Витренко назначили на должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". В апреле 2019 года его избрали главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".

В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

В июне этого года НАК отозвала Юрия Витренко с позиции представителя акционера в набсовете "Укрнафты". В июле он покинул пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования.

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также сменить министра по делам ветеранов на заседании 17-18 декабря.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, кто может возглавить эти ведомства.