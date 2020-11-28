ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закон о поддержке бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря, - Арахамия

Новина українською → Киев, Суббота 28 ноября 2020 16:40
Закон о поддержке бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря, - Арахамия Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря. Он предусматривает компенсацию для наемных работников.

Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря. Потому что есть 2 миллиона людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию - 8 тысяч гривен на человека", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики.

Подробнее о ситуации с бизнесом читайте в материале РБК-Украина "Счет за карантин: сколько в Украине и мире тратят на помощь бизнесу во время пандемии".

Кроме того, в середине ноября в Верховной раде создали группу для разработки законов о поддержке малого и среднего бизнеса на время карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Давид Арахамия бюджет бизнес
NEWS
Совещание фракций в Верховной раде: о чем договорились
Александр Белоусфинансовый редактор Совещание фракций в Верховной раде: о чем договорились
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США