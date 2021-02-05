Рада снова хочет изменить закон о госслужбе: что предлагается

Верховная рада приняла за основу изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект №4361 предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 268 парламентариев.
Это касается следующих категорий лиц:
Авторы документа рассчитывают, что принятие закона улучшит качественный состав государственных служащих.
Напомним, Рада планирует возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
В конце апреля Кабинет министров изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина, а именно отменил конкурсы.
Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент принял за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ содержал норму об отмене таких конкурсов.