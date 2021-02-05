Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується

Верховна рада схвалила за основу зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроект №4361 пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За документ проголосували 268 парламентарів.
Це стосується наступних категорій осіб:
Автори документу розраховують, що схвалення закону покращить якісний склад державних службовців.
Нагадаємо, Рада планує відновити конкурси на зайняття посад державних службовців. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531.
В кінці квітня Кабінет міністрів змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину, а саме скасував конкурси.
Як писало РБК-Україна, 13 квітня парламент прийняв за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 через ситуацію з коронавірусом. Документ містив норму про скасування таких конкурсів.