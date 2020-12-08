Рада не будет созывать внеочередное заседание для рассмотрения бюджета-2021

Верховная рада не будет собираться на внеочередное заседание для рассмотрения закона о государственном бюджете на 2021 год. Рассмотрение документа вероятно состоится во вторник, 15 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нет. Внеочередное заседание не планируется, будет рассматриваться во вторник на пленарном заседании (15 декабря - ред.)", - отметила парламентарий.

По ее данным, рассмотрение закона на бюджетном комитете должно состояться 14 декабря.

Кравчук не исключает, что рассмотрение бюджета в сессионном зале может затянуться, но надеется, что основные дискуссии состоятся именно в ходе заседания профильного комитета.

"Надеемся, что это (рассмотрение бюджета, - ред.) будет в таком же формате, как в прошлом году, когда мы не заходили в голосование всех поправок. В повестке дня еще на неделю довольно много законопроектов, которые нужно принимать, а не дискутировать о каждой статье. Рассчитываем, что дискуссии пройдут на уровне бюджетного комитета", - отметила нардеп.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключал, что государственный бюджет на 2021 год смогут принять в конце этой недели. Для этого депутатам нужно было бы собраться на внеочередное заседание.

РБК-Украина также ранее расписало основные показатели бюджета на следующий год.

Кроме того, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Раде сделают все возможное, чтобы "бюджетной ночи" не было.