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"Работа не заблокирована": в КСУ рассказали, когда возобновят заседания

Новина українською → Украина, Четверг 19 ноября 2020 16:14
"Работа не заблокирована": в КСУ рассказали, когда возобновят заседания Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Конституционном суде Украины отрицают, что работа суда заблокирована. Суд возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В суде отмечают, что на сегодня зафиксированы отдельные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей.

"С целью недопущения распространения заболеваемости большинство судей Конституционного суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению", - отмечают в КСУ.

В суде обращают внимание, что, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании КСУ.

"Также отмечаем, что никаких письменных или устных сообщений от судей Конституционного суда об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа Конституционного суда Украины будет восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в КСУ зафиксированы случаи возможного заражения коронавирусом. Судьи перешли на дистанционную работу.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей этого суда.

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