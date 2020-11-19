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"Робота не заблокована": в КСУ розповіли, коли відновлять засідання

Новость на русском → Україна, Четвер 19 листопада 2020 16:14
"Робота не заблокована": в КСУ розповіли, коли відновлять засідання Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Конституційному суді України заперечують, що роботу суду заблокована. Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

У суді наголошують, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів.

"З метою недопущення розповсюдження захворюваності більшість суддів Конституційного суду України перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення", - вказують у КСУ.

У суді звертають увагу, що, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні КСУ.

"Також наголошуємо, що жодних письмових чи усних повідомлень від суддів Конституційного суду про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає. Відразу після завершення лікування та при наявності кворуму робота Конституційного суду України буде відновлена в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що в КСУ зафіксовані випадки можливого зараження коронавірусом. Судді перейшли на дистанційну роботу.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці і вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонується припинити повноваження усіх суддів цього суду.

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