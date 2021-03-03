ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина резко отреагировали на санкции США и ЕС. Готовят ответные меры

Новина українською → Москва, Среда 03 марта 2021 12:00
У Путина резко отреагировали на санкции США и ЕС. Готовят ответные меры Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Новые санкции США и Евросоюза против России назвали вмешательством во внутренние дела РФ. В Кремле такие ограничения считают неприемлемыми.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Однако, ими недовольны.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям", - заявил он.

Профильные ведомства представят руководству РФ проект ответных санкций на новые рестрикции в адрес Москвы, добавил Песков.

Напомним, США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали российские чиновники и компании.

Кроме того, санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

Как сообщалось, МИД Российской Федерации в ответ на санкции призвал США "не играть с огнем".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Санкции против России Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК