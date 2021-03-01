У Путина ответили на заявление Байдена по Крыму: аннексии не было

С российской точки зрения аннексии украинского Крыма якобы не было. Поэтому в Кремле соглашаются с заявлением президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного прав", - заявил Песков.
По его мнению, так называемый "референдум" якобы был проведен в соответствии со статусом Крыма в составе Украины.
"Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", - добавил Песков.
Напомним, на прошлой неделе Байден заявил, что США никогда не признают аннексию, и Крым остается украинской территорией.
После этого стало известно, что Киев уже работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите Крымской платформы.