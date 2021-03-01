У Путіна відповіли на заяву Байдена щодо Криму: анексії не було

"Розумієте, анексію Криму дійсно неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить в суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права", - заявив Пєсков.

На його думку, так званий "референдум" нібито був проведений у відповідності зі статусом Криму у складі України.

"Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава богу, перебуває у статусі одного з регіонів Російської Федерації", - додав Пєсков.