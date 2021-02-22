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"Дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию, - Лукашенко

Новина українською → Москва, Понедельник 22 февраля 2021 14:37
"Дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры. Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству готовы к подписанию.

Об этом сообщает "Белта".

Также Лукашенко в разговоре с Путиным выразил надежду, что РФ и Беларусь возобновят автомобильное сообщение через границу уже к лету.

"Почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Беларуси и России готовы к подписанию", - сообщил он.

Ранее Лукашенко опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Напомним, глава МИД Беларуси назвал возможные темы переговоров Лукашенко и Путина.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Лукашенко.

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