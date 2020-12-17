Путин исключает пересмотр минских соглашений без прямого диалога с ОРДЛО

Минские соглашения по урегулированию на Донбассе не будут пересмотрены без прямого диалога Украины с боевиками с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Киев не сможет их изменить в одностороннем порядке.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, украинские власти якобы публично заявляют о том, что они не собираются выполнять минские соглашения.

"Ставится вопрос о пересмотре их основополагающих положений. А я хочу обратить ваше внимание на то, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, а значит приобрели силу международного закона. Поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса", - добавил Путин.

Отметим, под минскими соглашениями от 12 февраля 2015 года стоят подписи представителей России, Украины и ОБСЕ, а также уже бывших главарей так называемых "республик" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого без указания их статуса.

Россия периодически подчеркивает необходимость прямого диалога Украины с представителями оккупационной власти, однако Киев считает их марионетками и предпочитает обсуждать урегулирование с Москвой.

Напомним, ранее Путин заявил, что развитие отношений России и Украины зависит от официального Киева. По его мнению, нынешнему руководству Украины якобы не хватает "политического мужества".