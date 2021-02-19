Против Марченко ввели санкции: за что

Санкции против супруги народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этот завод поставляет нефтепродукты на оккупированные территории Донбасса.
Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины.
"В том числе и по этому эпизоду (были введены санкции - ред.), да", - сказал собеседник издания.
Этим заводом также владеет Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака - владельца трех каналов, которые попали под санкции в Украине. Марченко владеет 75% процентами завода, Лавренюк - 25%.
Лавренюк сегодня также попала в список санкций. Санкции против Марченко и гражданской жены Козака ввели за финансирование терроризма. Ограничения будут действовать минимум 3 года.
Напомним, решение о введение санкций против Медведчука и Марченко приняли на сегодняшнем заседании СНБО. Также в санкционный список попали еще 6 физических лиц.
Добавим, после введения санкций против Марченко часть активов телеканала "1+1" будет арестована. Речь идет об активах, которыми владеет супруга Медведчука.
Как писало РБК-Украина, журналисты выяснили, что Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".