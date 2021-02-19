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Против Марченко ввели санкции: за что

Автор: Владислав Красинский

Санкции против супруги народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этот завод поставляет нефтепродукты на оккупированные территории Донбасса.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины.

"В том числе и по этому эпизоду (были введены санкции - ред.), да", - сказал собеседник издания.

Этим заводом также владеет Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака - владельца трех каналов, которые попали под санкции в Украине. Марченко владеет 75% процентами завода, Лавренюк - 25%.

Лавренюк сегодня также попала в список санкций. Санкции против Марченко и гражданской жены Козака ввели за финансирование терроризма. Ограничения будут действовать минимум 3 года.

Напомним, решение о введение санкций против Медведчука и Марченко приняли на сегодняшнем заседании СНБО. Также в санкционный список попали еще 6 физических лиц.

Добавим, после введения санкций против Марченко часть активов телеканала "1+1" будет арестована. Речь идет об активах, которыми владеет супруга Медведчука.

Как писало РБК-Украина, журналисты выяснили, что Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".

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Новости Украины Виктор МедведчукСНБООксана МарченкоСанкции
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