Против Марченко ввели санкции: за что

Санкции против супруги народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко касаются Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Этот завод поставляет нефтепродукты на оккупированные территории Донбасса.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник, близкий к Совету национальной безопасности и обороны Украины.

"В том числе и по этому эпизоду (были введены санкции - ред.), да", - сказал собеседник издания.

Этим заводом также владеет Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака - владельца трех каналов, которые попали под санкции в Украине. Марченко владеет 75% процентами завода, Лавренюк - 25%.

Лавренюк сегодня также попала в список санкций. Санкции против Марченко и гражданской жены Козака ввели за финансирование терроризма. Ограничения будут действовать минимум 3 года.