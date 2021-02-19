Кто попал под новые санкции СНБО и что о них известно

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма на Донбассе. В частности, в списке в общей сложности фигурируют 8 человек.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отметим, Наталью Лавринюк называют гражданской женой народного депутата Тараса Козака, который ранее попал под санкции, когда, в том числе, были закрыты три его телеканала.

По его словам, в санкционный список попали:

Как ранее писало РБК-Украина, финансирование заблокированных ранее телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne осуществлялось частично через зарегистрированную в Ростове-на-Дону компанию "Торговый дом "Донские угли". Эта компания занимается угольным бизнесом на оккупированном Донбассе.

Ее учредителями выступают фигуранты нынешнего санкционного списка Александр Маслюк и Виталий Донченко, а директором - Сергей Лисогор.

Кроме того, Лисогор указан директором зарегистрированной в Москве компании ФК "Стратегия", которая занимается торговлей топливом. С ней связана компания ИК "Таврия-Север". Ее учредителем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко - жене Виктора Медведчука.