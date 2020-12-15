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Продление особого статуса Донбасса поможет урегулировать ситуацию на Востоке, - ТКГ

Автор: Анастасия Рокитна

Украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Считают это позитивным шагом.

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

В заявлении говорится, что если бы этот законопроект не приняли, то Россия начала бы обвинять Украину в срыве мирного урегулирования и подрыве переговорного процесса.

"Принятие законопроекта в качестве закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продолении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

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