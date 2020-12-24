Принцип мирного сосуществования: Кулеба назвал цель в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость диалога с Россией. Украина хочет принципа мирного сосуществования.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, такой принцип будет лишь в интересах Украины.

"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что позиция России относительно Украины не изменится. Наша цель - это выход на мирное сосуществование", - заявил он.

Когда РФ осознает неизбежность украинской независимости, тогда страны смогут перейти к принципу сосуществования.

"Сосуществование, когда мы будем находить... просто терпеть друг друга... Потом можно будет заглянуть дальше .. Мы не можем уйти от географии", - добавил он.

По его словам, сейчас очень трудно этот вопрос поднимать в обществе, но этот серьезный разговор Украине нужен.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он заявил о готовности обсудить вопрос выполнения Украиной минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки" или вопросы двусторонних отношений.

Хотя ранее Кулеба заявил, что Лавров отказывается идти на контакт в любом формате. Кулеба добавил, что ему обидно из-за отсутствия коммуникации между министерствами иностранных дел двух стран.