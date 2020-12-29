Дела Майдана: прокуратура назвала основные доказательства вины "беркутовцев"

У прокуратуры достаточно доказательств вины бывших "беркутовцев" Сергея Тамтуры и Александра Маринченко. Они могут быть привлечены к ответственности как минимум за соучастие в убийстве.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута".

Всего обвинение имеет доказательства причастности к убийствам 48 и ранению 80 участников протестов на Институтской шести бывших "беркутовцев" - Дмитрия Садовника, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтура и Олега Янишевского. При этом в Украине находятся сейчас только Маринченко и Тамтура.

По словам начальника отдела "майдановского департамента" Офиса генпрокурора Игоря Земскова, сейчас предпринимаются активные действия для розыска Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые в конце 2019 года был включены в списки обмена с ОРДЛО. Садовников выехал в Крым еще в 2014-м году.

Сейчас в Киеве идут судебные слушания по делам Тамтуры и Маринченко.

"Есть доказательства их деятельности там (на месте убийств, - ред.). И, кроме того, есть "общий умысел", то есть, как мы это называем - конклюдентные действия. Так как они с утра до вечера находились на Институтской в составе одного подразделения, не покидали его, пребывали позади тех лиц, которые стреляли. Некоторые из них подавали оружие, некоторые - патроны. А это как раз и является соучастием в убийстве", - сказал Земсков.

Ранее РБК-Украина писало, что приговор бывшим сотрудникам "Беркута" могут вынести в середине 2021 года.

Также сообщалось, что Аброськина, Зинченко и Янишевского объявили в международный розыск.