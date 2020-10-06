Президенту Киргизии могут объявить импичмент

Координационный совет оппозиции Киргизии может предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку. В противном случае парламент может объявить ему импичмент.

Об этом сообщили инициаторы создания координационного совета, передает портал 24.kg.

По их словам, предложение Жээнбекова о встрече с лидерами партий, которые принимали участие в парламентских выборах, "утратило актуальность".

"Встречаться надо было вчера, не доводя ситуацию до беспорядков, сегодня уже такая встреча неактуальна", - отметили инициаторы создания совета.

На сегодня рассматривается два варианта стабилизации ситуации в Киргизии. Первый - координационный совет может предложить президенту добровольно уйти в отставку. Второй - импичмент, который могут объявить депутаты парламента на сегодняшнем экстренном заседании.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Киргизии соберется на срочное заседание. Из-за того, что Белый дом в Бишкеке был захвачен протестующими, заседание пройдет в одной из гостиниц.

До этого Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров оппозиции сесть за стол переговоров.