Президенту Киргизії можуть оголосити імпічмент

Координаційна рада опозиції Киргизії може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку. В іншому випадку парламент може оголосити йому імпічмент.

Про це повідомили ініціатори створення координаційної ради, передає портал 24.kg.

За їх словами, пропозиція Жеенбекова про зустріч з лідерами партій, які брали участь у парламентських виборах, "втратила актуальність".

"Зустрічатися треба було вчора, не доводячи ситуацію до заворушень, сьогодні вже така зустріч неактуальна", - зазначили ініціатори створення ради.

На сьогодні розглядається два варіанти стабілізації ситуації в Киргизії. Перший - координаційна рада може запропонувати президенту добровільно піти у відставку. Другий - імпічмент, який можуть оголосити депутати парламенту на сьогоднішньому екстреному засіданні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Киргизії збереться на термінове засідання. Через те, що Білий дім в Бішкеку був захоплений протестувальниками, засідання пройде в одному з готелів.

До цього Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні та закликав лідерів опозиції сісти за стіл переговорів.