Парламент Киргизии соберется на срочное заседание, оно пройдет в отеле

В связи с протестами в Киргизии местный парламент - Жогорку Кенеш - соберется на экстренное заседание. Депутаты будут обсуждать ситуацию в стране.

Об этом в Facebook сообщил руководитель парламентской пресс-службы Ибраим Нуракун.

По его словам, аппарат Жогорку Кенеша собирает депутатов на экстренное заседание в отеле "Достук", поскольку здание парламента разгромлено протестующими.

"Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии", - добавил Нуракун.

Напомним, ранее сообщалось, что после разгона протестов в Бишкеке демонстранты забросали здание парламента "коктейлями Молотова" и захватили его в ходе столкновений с милицией.

Также сообщалось, что протестующие в Бишкеке захватили здание МВД и планируют занять здание Госкомитета национальной безопасности. На фоне протестов главы регионов и регионально руководство силовых ведомств заявляют о готовности подать в отставку.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже назвал массовые протесты и захваты административных зданий попыткой захвата государственной власти. Он распорядился не открывать огонь по демонстрантам, но призвал лидеров протестов сесть за стол переговоров.