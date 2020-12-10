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Президент Венецианской комиссии раскритиковал КСУ за отмену декларирования

Автор: РБК-Украина

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал Конституционный суд Украины за отмену декларирования. Он также призвал Украину сохранить систему деклараций для чиновников и судей.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Решение Конституционного суда Украины "достойно сожаления"; система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена", - заявил Букиккио.

Напомним, ранее Венецианская комиссия опубликовала выводы по срочному обращению Украины, заявив, что парламент и исполнительная власть должны выполнять решения Конституционного суда. В то же время Украине рекомендовали восстановить отмененную КСУ статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду отложить его законопроект о перезапуске КСУ. Он просил не рассматривать поданный проект, пока Венецианская комиссия не даст свои выводы.

27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование. Высший антикоррупционный суд уже начал закрывать уголовные дела по этой статье. Кроме того, Конституционный суд заблокировал деятельность НАПК и системы электронного декларирования.

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