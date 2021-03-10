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Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Новина українською → Ереван, Среда 10 марта 2021 09:52
Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба Фото: Армен Саркисян (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с решением премьер-министра Никола Пашиняна уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Саркисян надеется, что решение КС будет принято в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян просит Конституционный суд Армении решить вопрос соответствия Конституции закона о воинской службе.

"Подача заявления обусловлена ​ существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующие конституционно-правовые процессы", - говорится в заявлении президента Армении.

Он отметил, что решения Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на текущие решения и последующие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в стране.

"Президент республики надеется, что соответствующее решение будет принято в кратчайшие сроки и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не оспорил его в Конституционном суде.

Отметим, 25 февраля Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. Премьер Армении, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

Как писало РБК-Украина, Пашинян дважды направлял Саркисяну указ об увольнении Гаспаряна, однако президент оба раза отказывался его подписывать.

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