Президент Вірменії звернувся в Конституційний суд через звільнення глави Генштабу
Президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до Конституційного суду в зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна звільнити главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Саркісян сподівається, що рішення КС буде прийнято в найкоротші терміни.
Саркісян просить Конституційний суд Вірменії вирішити питання відповідності Конституції закону про військову службу.
"Подача заяви обумовлена існуючими в юридичній практиці зазначеного закону проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем'єр-міністра про звільнення начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Вірменія Оніка Гаспаряна і наступні конституційно-правові процеси", - йдеться в заяві президента Вірменії
Він зазначив, що рішення Конституційного суду може мати серйозний вплив на поточні рішення і процеси, пов'язані зі сформованою ситуацією в країні.
"Президент республіки сподівається, що відповідне рішення буде прийнято в найкоротші терміни і сприятиме вирішенню нинішньої кризи", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна без схвалення Саркісяна. Пашинян пояснив це тим, що президент не підписав указ в строк і не оскаржив його в Конституційному суді.
Відзначимо, 25 лютого Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. Прем'єр Вірменії, в свою чергу, звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.
Як повідомляло РБК-Україна, Пашинян двічі направляв Саркісяну указ про звільнення Гаспаряна, однак президент обидва рази відмовлявся його підписувати.