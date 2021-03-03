Премьер Словакии отличился шуткой: "пообещал" Закарпатье за российскую вакцину

В частности, так прозвучал ответ на вопрос журналиста о том, что Матович пообещал России за поставки вакцины "Спутник V".

"Закарпатскую Украину", - отметил он, но сразу подчеркнул, что это была шутка.

После этого Матович посетовал на то, что в Словакии есть мнение о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. По его слова, он ничего не обещал России, а "россияне от него ничего не хотели".