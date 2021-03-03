Премьер Словакии отличился шуткой: "пообещал" Закарпатье за российскую вакцину

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупки российской вакцины от COVID, отличился некорректной шуткой про Украину. Он якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.
Об этом он заявил в эфире Radio Expres.
В частности, так прозвучал ответ на вопрос журналиста о том, что Матович пообещал России за поставки вакцины "Спутник V".
"Закарпатскую Украину", - отметил он, но сразу подчеркнул, что это была шутка.
После этого Матович посетовал на то, что в Словакии есть мнение о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. По его слова, он ничего не обещал России, а "россияне от него ничего не хотели".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Словакии разгорелся политический кризис после закупки вакцины "Спутник V" у Российской Федерации. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.
На этой неделе Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. Всего Братислава получит около 2 млн доз. Благодаря этим поставкам Словакия рассчитывает ускорить вакцинацию на фоне рекордной смертности от COVID на душу населения.