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Прем'єр Словаччини відзначився жартом: "пообіцяв" Закарпаття за російську вакцину

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлі російської вакцини від COVID, відзначився некоректним жартом про Україну. Він нібито запропонував віддати Росії українське Закарпаття.

Про це він заявив в ефірі Radio Expres.

Зокрема, так пролунала відповідь на запитання журналіста про те, що Матович пообіцяв Росії за поставки вакцини "Супутник V".

"Закарпатську Україну", - зазначив він, але відразу підкреслив, що це був жарт.

Після цього Матович поскаржився на те, що в Словаччині є думка про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду. За його слова, він нічого не обіцяв Росії, а "росіяни від нього нічого не хотіли".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі вакцини "Супутник V" у Російській Федерації. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

На цьому тижні Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Загалом Братислава отримає близько 2 млн доз. Завдяки цим поставкам Словаччина розраховує прискорити вакцинацію на тлі рекордної смертності від COVID на душу населення.

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Новини України СловаччинаВакцинаЗакарпатська область
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