"Предпосылок не вижу": глава Минфина исключил дефолт в Украине

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.

"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.

Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Марченко заявил, что украинские власти готовят обновленный Меморандум с Международным валютным фондом. Для получения транша кредита необходимо взять новые обязательства.

Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Сегодняшний свежий выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выходит под названием "Как обворовывают Украину". В студии 5 марта Сергей Марченко, Виталий Кличко, Даниил Гетманцев и другие чиновники и эксперты дают ответы на вопросы: сколько недополучает бюджет Украины из-за коррупции в госструктурах, нужно ли в Украине разрешить двойное гражданство, и - самое главное: насколько реально победить коррупцию в Украине?

"Свобода слова Савика Шустера" от 5 марта 2021 года

Напомним, что в предыдущем выпуске Савик Шустер рассказал о суде против Игоря Коломойского.



Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело активиста Сергея Стерненко и приговор суда.



Кроме того, Венедиктова рассказала, что тормозило расследование по делам "ПриватБанка".



Также в прошлом выпуске прямо в эфире вспыхнула ссора между Антоном Геращенко и Романом Синициным относительно уличных беспорядков.



Ну и еще предлагаем вам посмотреть, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.