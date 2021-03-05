"Передумов не бачу": глава Мінфіну виключив дефолт в Україні

Разом з тим він зазначив, що хотілося б, щоб транші МВФ виділив ще торік.

"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічний. Економічних передумов я не бачу", - сказав міністр.

Міністр також визнав, що можливі затримки з виділенням траншу в цьому році, оскільки МВФ хоче бачити ринок газу та електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Марченко заявив, що українська влада готує оновлений Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Для отримання траншу кредиту необхідно взяти нові зобов'язання.

Відзначимо, Меморандум між урядом України та МВФ було підписано у 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

Сьогодні свіжий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" має назву "Як обкрадають Україну". У студії 5 березня Сергій Марченко, Віталій Кличко, Данило Гетьманцев та інші чиновники і експерти дають відповіді на питання: скільки недоотримує бюджет України через корупцію в держструктурах, чи потрібно в Україні дозволити подвійне громадянство, та - найголовніше: наскільки реально перемогти корупцію в Україні?

"Свобода слова Савіка Шустера" від 5 березня 2021 року

Нагадаємо, що у попередньому випуску Савік Шустер розповів про суд проти Ігоря Коломойського.



Також Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу активіста Сергія Стерненка і вирок суду.



Крім того, Венедіктова розповіла, що гальмувало розслідування щодо справ "ПриватБанку".



Також у минулому випуску прямо у ефірі спалахнула суперечка між Антоном Геращенком та Романом Сініциним щодо вуличних заворушень.



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