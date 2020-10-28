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Появился текст решения КСУ об отмене статьи о недостоверном декларировании

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 17:18
Появился текст решения КСУ об отмене статьи о недостоверном декларировании Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Появился текст решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании. Такое решение ранее вынесла Большая палата КСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

"Системно-функциональный анализ полномочий и прав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, которые имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда Украины при исполнении (осуществлении) функции правосудия или конституционного контроля", - указано в документе.

КСУ пришел к выводу о неконституционности отдельных положений закона №1700, касающихся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно:

  • особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • учета и обнародования деклараций,
  • контроля и проверки деклараций,
  • установления своевременности представления деклараций,
  • полной проверки деклараций,
  • мониторинга образа жизни субъектов декларирования,
  • дополнительных мер осуществления финансового контроля,
  • ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, НАПК заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам. Агентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Как писало РБК-Украина, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения КСУ против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

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