КСУ отменил статью о незаконном обогащении в собственных интересах, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам. НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Об этом говорится в заявлении НАПК.

Таким образом, судьи КСУ рассматривали конституционность статьи 366-1 Уголовного кодекса, признаки нарушения которой в их декларациях обнаружило Нацагентство.

"Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях", - говорится в заявлении НАПК.

В Нацагентстве уточнили, что в декларации Головатого за 2019 год выявлены нарушения на 3,6 млн гривен. А у Завгородней нарушения есть в декларациях за 2018 и 2019 годы - на 615 и 754 тысячи гривен соответственно.

В ходе проверки декларации судьи КСУ Владимира Мойсика НАПК выявило признаки использования заведомо поддельного документа, что является нарушением ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

В отношении судей Мойсика и Игоря Слиденко НАПК составляло админпротоколы за неподачу сообщений о существенном изменении в имущественном положении.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", - констатировали в НАПК.

Напомним, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Отметим, в начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.