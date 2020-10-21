Посол Германии о переговорах в нормандском формате: прогресс очень медленный

Активная работа над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась, продолжается. Однако прогресс в этом вопросе очень медленный.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам посла, переговоры "тормозит" пандемия коронавируса.

"Президент (Владимир Зеленский, - ред.) правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается "в коридорах". Из-за пандемии сейчас это действительно, очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем", - сказала Фельдгузен.

Посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском и Нормандском форматах, чтобы война в Украине закончилась.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе есть "положительные сдвиги".

Ранее сообщалось, что Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита "нормандской четверки".